بعد “توين سانتر” البيضاء.. إحداث برج إيكولوجي عملاق بمدينة زناتة الجديدة

هبة بريس - الدار البيضاء

غير بعيد عن الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة زناتة ، تجري استعدادات مكثفة طيلة الأشهر الأخيرة لإخراج المدينة البيئية و الإيكولوجية الجديدة حيز الوجود بعدما أعطى عاهل البلاد أوامر انطلاقة تشييدها.

و في هذا الصدد ، و ضمن مخططات هيكلة المدينة البيئية “زناتة” ، سيتم تشييد برج إيكولوجي عملاق يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة بعدما دخلت مجموعة “لمفضل” للاسثتمار العقاري على خط إنشائه.

و أعلنت المجموعة العقارية عن تصميم مشروع ”البرج الإيكولوجي” معتبرة إياه مشروعا مبتكرا في قلب المدينة البيئية زناتة ، و يتكون من 16 طابقًا، وهو مبنى سكني متميز يتناسب تمامًا مع بيئته ويستجيب لتحديات المستقبل خاصة أنه يضم حوالي 129 وحدة سكنية سيتم الشروع في تسويقها بداية من شهر يونيو 2019.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء نموذج المدينة البيئية زناتة من خلال مقاربة متكاملة في تصميمها وتطويرها وإدارتها تستجيب لتحديات التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وذلك في انسجام تام مع البيئة، كما تم تجويد استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ على الثروات المتوفرة، مع حماية البيئة واقتصاد في الكلفة.

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