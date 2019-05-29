مع اقتراب نهاية رمضان.. الجالية المغربية تشرع في العودة لحضن الوطن

هبة بريس - الدار البيضاء

مع اقتراب نهاية شهر رمضان ، بدأت أفواج من أبناء الجالية المغربية بالخارج تعود تباعا لأرض الوطن خاصة أن عددا منهم يفضل قضاء الأيام التي تسبق عيد الفطر مع العائلة بالمغرب.

و تفضل فئة كبيرة من مغاربة الخارج أن يكون موعد عودتها لأرض الوطن متزامنا مع عيد الفطر للاستمتاع بهاته المناسبة الدينية التي لها مكانة خاصة لدى الأسر المغربية في أرض الوطن خاصة أنها تتزامن هذا العام و بداية العطلة الصيفية.

و بدأت سيارات الجالية المغربية تتدفق على موانئ المملكة حيث يبدأ موسم عودة الجالية في مثل هاته الفترات من السنة التي تتزامن و انطلاق عملية مرحبا 2019.

و في هذا الصدد، تستعد مؤسسة محمد الخامس للتضامن للإعلان عن حزمة من الإجراءات بخصوص عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج “مرحبا 2019”، وذلك تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.

و تحرص المؤسسة، التي تساهم في تنفيذ وتنظيم هذه العملية الإنسانية المتفردة، على إعادة تهيئة فضاءاتها العشرين للاستقبال بالمغرب وبالخارج بهدف مواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي المسجلة عادة خلال الفترة الصيفية.

و يتعلق الأمر بباحات الاستراحة المتوسط وتاوريرت وتازاغين والجبهة، وكذا بمواقع استقبال بموانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، ومدخلي باب سبتة وباب مليلية، ومطارات الدار البيضاء محمد الخامس ووجدة أنجاد وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة، وبالخارج، تتواجد مواقع الاستقبال “مرحبا” على مستوى الموانئ الأوروبية لكل من ألميرية والجزيرة الخضراء وموتريل وسيت وجنوة.

بدورها ، و تفاديا للاكتظاظ الذي عرفه ميناء طنجة المتوسط السنة الماضية، طالبت السلطة المينائية المسافرين ببرمجة تنقلاتهم خارج أوقات الذروة، متوقعة أن تظل حركة المسافرين أدنى من 3 آلاف سيارة و10 آلاف مسافر يوميا طيلة الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 7 يوليوز المقبلين.

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