غوتيريش يعين دبلوماسيا تونسيا أمينا عاما مساعدا

هبة بريس ـ وكالات

عين الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، التونسي خالد محمد الخياري أمينا عاما مساعدا للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.

ويشغل الخياري حاليا منصب المدير العام للأميركيتين وآسيا وأوقيانوسيا في وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وحسب موقع الأمم المتحدة، يتمتع الخياري بخبرة تزيد عن 35 عاما في مجال الدبلوماسية والشؤون الخارجية متنقلا بين تونس ومواقع بعثاتها الخارجية.

وتولى الخياري أيضا منصب السفير والممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2012-2018)، ومدير حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية التونسية (2011-2012).

كما كان هذا الدبلوماسي مسؤولا عن البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (1987-1993).

وشارك الخياري أيضا، حسب المصدر نفسه، في العديد من الأنشطة الإقليمية ومتعددة الأطراف خلال حياته المهنية في وزارة الشؤون الخارجية، ولا سيما في منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن.

كما شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنسق حركة عدم الانحياز في لجنة بناء السلام في نيويورك”.

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