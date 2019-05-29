الرجاء يضع قائمة المغادرين للقلعة الخضراء

هبة سبور

حسم فريق الرجاء الرياضي قائمة اللاعبين المغادرين للقلعة الخضراء الموسم المقبل،وجاء على رأس المغادرين للفريق اللاعب الشاب أنس جبرون، الذي ستتم اعارته الى فريق المولودية الوجدية الذي ظهر بمستوى جيد بالبطولة الاحترافية خول له ضمان البقاء رفقة الكبار.

وانتقل جبرون الى الرجاء الموسم الماضي قادما من المغرب التطواني، ولعب مع الفريق الأخضر على 4 واجهات وخاض معظم المباريات كبديل اذ لم يتمكن من إيجاد مكانة له رفقة الكتيبة الرجاوية.

ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، منشورا يعد به جماهير النسور الخضر بالعودة سريعا لمركب الوازيس، وتحقيق نتائج متميزة مع الفريق البيضاوي، وذلك بعدما حسمت إدارة الرجاء قرار رحيله.

وتسعى إدارة الرجاء الى اعارة لاعبين آخرين، لا يدخلان ضمن مخططات المدرب باتريس كارتيرون للموسم المقبل، ويتعلق الأمر بسعد الكوحل، وسيف الدين العالمي

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