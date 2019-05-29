فرنسا .. إخلاء مقر وزارة الداخلية بسبب حريق مفاجئ

هبة بريس - وكالات

أخلي مقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس مساء اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق مفاجئ سبب دخانًا كثيفًا، ولا تزال أسبابه مجهولة.

وتم إخراج 450 شخصًا من المبنى على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما تولى رجال الإطفاء مهمة إخماد الحريق، الذي لم يخلف ضحايا أو أضرارًا مادية كبيرة حسب الصحافة الفرنسية، إذ تمكن الموظفون من العودة إلى مكاتبهم بعد ذلك.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق انطلق من ورش للنجارة توجد في الطابق السفلي لمبنى ملحق بالوزارة .

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