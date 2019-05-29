حادثة سير مميتة إثر اصطدام عنيف بين سيارتين بالجرف الأصفر

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل، منذ أقل من ساعتين، المستشفى الإقليمي بالجديدة، جثة قتيل، وضحيتين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إداعهم تباع في مستودع حفظ الأموات، وقسم المستعجلات والإنعاش.

هذا، وعلمت الجريدة أن اصطداما عنيفا، وقع في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”، حوالي 17 كيلومترا جنوب الجديدة، على الطريق الجهوية رقم: 3423، وتحديدا على مقربة من شركة “ماروك طاقة” (جليك)، وذلك بين سيارتين خفيفتين من نوع “كونغو” و”تيكوان فولزفاكن”، من الجهة الأمامية (collision frontale)، بعد أن كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، وكانت الأولى قادمة من جهة الوليدية صوب عاصمة دكالة. حيث توفي سائق العربة الخفيفة “كونغو” في الحين، فيما أصيبت سائقة عربة “تيكوان فولزفاكن” ومرافقتها بجروح، وصفت حالة الأخيرة بالحرجة.

وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث باشرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسبابها وملابساتها، في إطار البحث القضائي الذي تجريه تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

ورجح بعض الشهود أن يكمن سبب وقوع حادثة السير التي وقعت فصولها الدموية، في يوم من أيام شهر رمضان، في قلة النوم والراحة. ما جعل سائق إحدى السيارتين الخفيفتين يزيغ عن أقصى اليمين، ويملأ الطريق على العربة القادمة من الاتجاه المعاكس، والتي كان سائقها يلزم أقصى اليمين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0