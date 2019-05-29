صفحة “مندوبية السجون” على “الفيسبوك” تحصل على الشارة الزرقاء

هبة بريس

تمكنت الصفحة الرسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من الحصول على الشارة الزرقاء التي يمنحها الموقع المذكور، باعتبارها الصفحة الرسمية الوحيدة للمندوبية العامة.

وحسب بلاغ للمندوبية توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فقد تم إحداث هذه الصفحة في إطار تعزيز التواصل الرقمي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث تهتم بنشر جميع أخبار وصور وفيديوهات الأنشطة التي تنظمها المندوبية، سواء داخل المؤسسات السجنية أو خارجها.

وأكدت المندوبية العامة عزمها على مواصلة انفتاحها على مختلف وسائل التواصل الحديثة، فإنها تعلن عدم مسؤوليتها على ما ينشر في صفحات تحمل اسم المندوبية العامة أو شعارها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وأنها مسؤولة فقط عما ينشر على صفحتها الرسمية الحاملة للشارة الزرقاء.

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