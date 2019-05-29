الرباط .. التحقيق مع موظف أمن ضبط متلبسا بنقل أشخاص دون رخصة

هبة بريس

فتحت الدائرة الثانية عشر للشرطة بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، مع “مقدم شرطة رئيس” يعمل بالهيئة الحضرية بالرباط، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بالنقل بدون رخصة على متن سيارته الخاصة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن دورية لشرطة المرور أوقفت موظف الأمن المذكور خارج ساعات عمله الاعتيادي، بزيه المدني، وهو متلبس بنقل أشخاص على متن سيارته الخاصة بدون رخصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع البحث الإداري الذي تباشره مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

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