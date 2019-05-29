بركان تهتز على جريمة بشعة .. شاب يدهس والده بدراجته ويرديه قتيلا

هبة بريس : وجدة

شهد حي جابر بمدينة بركان ، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل خطيرة راح ضحيتها أب متزوج في عقده الخمسين على يد ابنه البالغ 26 سنة من ذوي السوابق العدلية .

وحسب مصادر لموقع هبة بريس، فقد نشب شجار بين الابن ووالده حيث تتطور الجدال حين قرر الأب الذهاب بواسطة دراجته النارية للتبليغ عنه لدى مصالح الشرطة وهو الأمر الذي لم يستسغه الإبن ولحقه بدراجته ثلاثية العجلات (تريبورتور)، و دهسه أمام باب مقبرة المحمدية بحي المكتب ببركان تاركا والده مدرجا في دمائه.

وفور علمها بالخبر، هرعت مصالح الوقاية المدنية والشرطة القضائية لمعرفة ملابسات الحادث وفتح تحقيق في النازلة، ونقلت مصالح الوقاية المدنية الأب على وجه السرعة صوب مستشفى الدراق حيث لفظ انفاسه الأخيرة.

وهذا، أوقفت عناصر الشرطة الجاني ، حيث أخضع لتحريات واسعة في أسباب هذه الجريمة .

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