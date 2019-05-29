بركان تهتز على جريمة بشعة .. شاب يدهس والده بدراجته ويرديه قتيلا

نُشر بتاريخ :  2019-05-29 - 14:20
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس : وجدة

شهد حي جابر بمدينة بركان ، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل خطيرة راح ضحيتها أب متزوج في عقده الخمسين على يد ابنه البالغ 26 سنة من ذوي السوابق العدلية .

وحسب مصادر لموقع هبة بريس، فقد نشب شجار بين الابن ووالده حيث تتطور الجدال حين قرر الأب الذهاب بواسطة دراجته النارية للتبليغ عنه لدى مصالح الشرطة وهو الأمر الذي لم يستسغه الإبن ولحقه بدراجته ثلاثية العجلات (تريبورتور)، و دهسه أمام باب مقبرة المحمدية بحي المكتب ببركان تاركا والده مدرجا في دمائه.

وفور علمها بالخبر، هرعت مصالح الوقاية المدنية والشرطة القضائية لمعرفة ملابسات الحادث وفتح تحقيق في النازلة، ونقلت مصالح الوقاية المدنية الأب على وجه السرعة صوب مستشفى الدراق حيث لفظ انفاسه الأخيرة.

وهذا، أوقفت عناصر الشرطة الجاني ، حيث أخضع لتحريات واسعة في أسباب هذه الجريمة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الدرك يعتقل زعيم عصابة اجرامية قتلت ” شاب ” بأيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك بأكادير ، وبتنسيق بين المراكز الت…