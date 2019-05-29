الدرك يعتقل زعيم عصابة اجرامية قتلت ” شاب ” بأيت ملول

نُشر بتاريخ :  2019-05-29 - 14:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك بأكادير ، وبتنسيق بين المراكز الترابية للدرك بلقليعة انزكان ، وأولاد التايمة تارودانت، تم إعتقال زعيم العصابة الاجرامية الذي قتلت شاب بداية الاسبوع الجاري، بعد ان وجهت له طعنات بالسلاح الابيض، وسلبته دراجته النارية.

وقالت مصادر ” هبة بريس ” أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك ، قادت الى التوصل الى هوية المشتبه فيهم ، أحدهما يبلغ 26 سنة يتحدر من أحد الدواوير بالجماعة الترابية الكفيفات بتارودانت، له عدة مذكرات بحث في السرقة واعتراض السبيل، جرى اعتقاله بإحدى الغابات على مشارف واد سوس ، الى جانب أفراد أخرين من العصابة البحث جاري عنهم .

وكان مقتل ” شاب” بطريقة وحشية وفي عز شهر رمضان، قد حرك الرأي العام لشجب هذا العدوان الغاشم على أرواح الابرياء، وهو الوضع الذي تجاوبت معه كل مكونات السلطات الامنية ، فتم شن عدد من الحملات الامنية بالمدن ، وكذلك بالاقاليم، للحد من ظاهرة الكريساج .

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