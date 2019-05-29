أوباما ينصح الشباب: تعلموا من “فشل” ميسي

هبة بريس - وكالات

اختار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قصة “فشل” ميسي مع منتخب بلاده ليضرب مثالا بها للجيل القادم من الشباب، وذلك خلال خطاب له بمؤتمر في كولومبيا.

واستضاف مؤتمر “إيكسما” الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي لم يبخل بدوره في توجيه كلمات التشجيع لجيل الشباب، باستخدام “لغة كرة القدم”، وفقا لموقع جول.

وقال أوباما خلال كلمته: “بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم”.

وأضاف: “نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم.. حتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم”.

وجاءت “نصيحة” أوباما للشباب للاتعاظ من “فشل” ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده في تحقيق أي بطولة، بالرغم من مستواه الخارق كلاعب كرة قدم.

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