بعد أسابيع .. السودان تكشف شحنة الذهب الى “مناجم المغرب”

هبة بريس

بعد أسابيع، كشفت شركة “مناجم المغرب”، أنها تسلمت شحنة الذهب التي احتجزتها السلطات السودانية يوم الأربعاء 8 ماي المنصرم.

وأكدت الشركة، في بلاغ لها، أنها “تحظى بالاحترام والتقدير لجديتها واحترامها الصارم لقوانين وأنظمة الدولة التي تتواجد بها المجموعة”.

وتابعت الشركة على لسان رئيس مجلسها قائلا:”نعمل منذ نحو 90 سنة على إنتاج وتسويق المعادن الأساسية والمعادن النفيسة، والكوبالت وغيرها من المعادن سواء في المغرب أو أفريقيا، وقدرتنا على العمل في مناطق معقدة ضرورية جدًا من أجل تطوير أنشطتنا بشكل دائم“.

وشددت الشركة على أن الشحنة المحجوزة موضوع الحديث، جزء من عمليات التسليم العادية، مشيرة الى أنها احترمت كل المعايير القانونية المعمول بها.

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