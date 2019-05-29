تأجيل بيع حافلة الكوكب المراكشي في المزاد العلني

هبة سبور – لوماتان

تمكنت لجنة منواصحاب النوايا الحسنة قادها الحسين بوهروال، رئيس المكتب المديري الأسبق لنادي الكوكب المراكشي، من تأجيل عملية بيع حافلة فرع الكوكب لكرة القدم بالمزاد العلني، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء، وفق ما حكمت به المحكمة التجارية لفائدة هشام المشواط، الكاتب العام الأسبق للفريق.

وحصل التأجيل عقب نجاح أعضاء اللجنة في إقناع المشواط، بعد جلسة حوار بين الطرفين، عصر أول أمس الثلاثاء، وقف خلالها أعضاء اللجنة على جزئيات وخبايا كانوا يجهلونها، حسب تأكيد الحسين بوهروال. واستحسن أعضاء اللجنة الأجواء التي دار فيها الحوار، كما رحبوا كثيرا بنضج هشام المشواط وتفهمه للوضع، بدليل أنه اتصل بمحاميه الخاص، وطلب منه تقديم طلب استعجالي لتأجيل عملية بيع حافلة الكوكب المراكشي.

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