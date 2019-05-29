السنغال.. ماكي سال يطلق الحوار الوطني

هبة بريس - وكالات

أطلق الرئيس السنغالي ماكي سال، الثلاثاء 29 ماي بدكار، جلسات الحوار الوطني بمشاركة العديد الشخصيات السياسية والدينية ومن المجتمع المدني في البلاد.

وكان ماكي سال قد دعا للحوار “من أجل الوحدة، والعمل لصالح التطور والامن والسلام في البلاد “.

وأكد ماكي سال في اقتتاح هذا الحوار الحاجة إلى التوافق في سياق عالمي وإقليمي، مشددا على أن “المخاطر تكمن في عدم التوصل إلى توافق في الآراء بما يعكس مصالح السنغال”.

واعتبر سال أن الديمقراطية لا يمكن ولا ينبغي اختزالها في المواجهة الدائمة بين السلطة والمعارضة، معتبرا أن الحوار يشكل “ضرورة ديمقراطية”، وهو بمثابة “قوة قوية للأمة لتلبية الاحتياجات الأساسية والتحديات الكبرى”.

وحضر أشغال الحوار جزء من المعارضة والجهات الفاعلة السياسية، بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، إلى جانب المترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية الذين نافسوا ماكي سال في رئاسيات فبراير المنصرم، وهم عثمان سونكو، ووإدريسا سيك، وعيسى صال، وماديكا إنيانج.

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