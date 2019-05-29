شركة سيتي باص فاس تكرم متقاعديها في حفل بهيج

ع محياوي – هبة بريس

في أمسية من أمسيات الوفاء والتقدير نظمت إدارة شركة سيتي باص فاس المفوض لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية فاس و جمعية الشؤون الاجتماعية للمستخدمين نهاية الأسبوع الماضي، حفل التكريم السنوي للمتقاعدين برعاية الادارة المركزية برسم سنة 2018 – 2019 .

الحفل حضره المدير العام لشركة سيتي باص فرع فاس، ورئيس مجلس ادارة الشركة ، وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمقدم الحفل بين فيها أن التكريم يستحقه الرجال الأوفياء الذين عملوا بكل همة ونشاط طوال مسيرتهم العملية وكانت لهم بصماتهم الواضحة من خلال ما قدموه من جهد وعمل ومثابرة دائمة حيث أنعكس ذلك على تقديم خدمة متميزة لمسها المواطنون و ادارة الشركة، وهذا الحفل التكريمي لهم يأتي وفاءً وتقديراً وعرفاناً بجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في خدمات الشركة خلال فترة عملهم .

بعدها تم تكريم المتقاعدين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير و هدايا نقدية لكافة المتقاعدين المحتفى بهم.

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