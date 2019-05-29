الممثل الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية : المغرب “صديق وحليف مهم”

نُشر بتاريخ :  2019-05-29 - 11:15
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هبة بريس

قال الممثل الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، إن المغرب بلد “صديق وحليف مهم” للولايات المتحدة.

وعبر غرينبلات عن امتنانه للملك محمد السادس على “تقاسم حكمتكم”، بمناسبة مأدبة الإفطار التي أقامها جلالته، الثلاثاء، على شرف السيد جاريد كوشنير، المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي.

وقال غرينبلات، في تغريدة له، إنه “تشرف” بحضور مأدبة الإفطار.

وكان جلالة الملك أجرى، في وقت سابق، محادثات مع جاريد كوشنير همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

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