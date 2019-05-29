وجدة… توزيع الجوائز على النزلاء الفائزين في اقصائيات المسابقات الوطنية

هبة بريس : أحمد المساعد

نظم مساء أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري بالسجن المحلي لوجدة، حفل توزيع الجوائز على النزلاء الفائزين في الإقصائيات النهائية الوطنية للمسابقات الدينية، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يومي21 و 22 رمضان 1440 الموافق ل 27 و28 ماي الجاري وبتعاون مع المجلس العلمي المحلي لوجدة.

وشملت المسابقات الدينية، التي نظمت تحت شعار “الإسلام دين تسامح وتكافل”، حفظ القرآن الكريم وترتيله، وحفظ ترتيب سور القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والتفسير وشرح الحديث، والتفسير وشرح القرآن الكريم .

وأبرز المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة الشرق عبد العزيز الهيني، أن هذا الحفل يأتي في إطار البرامج التي سطرتها المندوبية العامة للإعتناء بالجانب الروحي والفكري لنزلاء المؤسسات السجنية، كما يندرج في سياق “ضبط المجال والحقل الديني بالمؤسسات السجنية لحماية الأفراد والمجتمع من السلوكيات الإنحرافية والأفكار الضالة والغريبة على مجتمعنا”.

وأضاف الهيني في كلمة باسم المندوبية، أن هذا الحدث الذي ينظم بمناسبة شهر رمضان الأبرك، يجسد الإنفتاح الفعلي والحقيقي لخلق جسور التواصل بين نزلاء المؤسسات السجنية ومحيطها الخارجي، لتشجيعهم ومساعدتهم على الإندماج والإدماج الاجتماعي تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لجعل المؤسسات السجنية أماكن لإعادة التربية والإصلاح.

من جهته، ذكر مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة في كلمته أن الدين الإسلامي “هو دين تسامح بأصله، دين يعتبر أن الإنسان لا يمكن أن يظل رهين مرحلة أو لحظة من لحظات ضعفه، لذلك كان من أهم أصول الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات”.

من جانبه، قال بنعيسى بناصر عن قسم تأهيل السجناء لإعادة الإدماج بالمندوبية لموقع هبة بريس، إن هذه المسابقة الدينية تأتي في إطار البرنامج الوطني للمسابقات الثقافية والدينية والرياضية الذي سطرته المندوبية العامة برسم سنة 2019، مشيرا إلى أن هذه المسابقات أشرفت عليها لجن تحكيم مكونة من أطر تابعة للمجالس العلمية ومندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

وتم خلال الحفل، الذي حضره، بالخصوص، الكاتب العام لولاية جهة الشرق و رئيس جماعة وجدة وممثلو مختلف السلطات المدنية والعسكرية والمصالح الخارجية ، تنظيم إفطار جماعي على شرف النزلاء الفائزين في مختلف المسابقات الدينية.

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