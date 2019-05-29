طقس الأربعاء .. استمرار ارتفاع حرارة الطقس بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يبقى الطقس، الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية وسوس، وكذلك أقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل و الصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.

وسيلاحظ تمركز سحب ضعيفة الاستقرار وسحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس خلال الزوال، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والشمال والسهول الأطلسية الوسطى والمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول غرب الأطلس وداخل سوس والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و 35 درجة بالمتبقي من المنطقة الشرقية واللوكوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالسهول الداخلية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وداخل سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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