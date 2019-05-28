“منتدى الكرامة” يطالب بفتح تحقيق حول وفاة والد الأستاذة هدى حجيلي

نُشر بتاريخ :  2019-05-28 - 23:02
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هبة بريس ـ الرباط

طالب منتدى “الكرامة” لحقوق الإنسان السلطات بفتح تحقيق جدي في وفاة والد الأستاذة “هدى حجيلي”، وإصدار تقرير مفصل وشفاف بشأن أسباب الوفاة.

ودعا المنتدى في بلاغ صادر عنه، بترتيب الجزاءات اللازمة وفقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، تكريسا لقواعد دولة الحق والقانون.

وكان والد الأستاذة المتعاقدة “هدى حجيلي” قد أصيب خلال تدخل لقوات الأمن لفض مسيرة “الأساتذة المتعاقدين” خلال شهر أبريل المنصرم، حيث كام المرحوم قد رافق ابنته للمشاركة في هذه المسيرة.

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