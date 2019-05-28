السيسي يشيد ببركان ومحمد هنيدي يستهزء والمغاربة يردون

هبة بريس - القسم الرياضي

في الوقت الذي أشاد عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، بأداء نهضة بركان، في مباراته ضد الزمالك، لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خرج الممثل المصري محمد هنيدي، ليهدم ما بناه رئيسه ويستهزء بممثل كرة القدم المغربية.

وقال هنيدي احتفالا بفوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب نهضة بركان، بعد اللجوء لضربات الترجيح، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بركان مين داه، إحما معلمين”.

ورد المغاربة على تدوينة الممثل المصري، بشكل صارم، حيث قال أحدهم: “شخصيا ابن بركان وأعرف الزمالك والأهلي وماسر ولا أعرف محمد هنيدي هذا من يكون ؟؟”، فيما قال آخر:”بركان مين ؟! وهي وسط بلادكم وجماهيركم ربحتوها بضربات ترجيحية والغش وتضييع الوقت؟”.

وأضاف آخر:”بركان فريق جديد نسبيا على المسابقات القارية وقف رأسا لرأس مع فرق أكتر تجربة والخسارة اليوم بعد تعديب الفريق التاني لمصر بعد الاهلي الكبير. ليس بالامر الهين قد لا تعرفه الآن لكن ستسمع عنه اكثر في المستقبل. قصر الطول قد يؤدي إلى قصر الرؤية أحيانا”.

وكان السيسي قد نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، هنأ فيها الأداء المشرف والروح الرياضية لنهضة بركان والزمالك، الأمر الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي.

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