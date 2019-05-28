توقيف لصين مباشرة بعد سرقة سائحة اجنبية بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

تمكنت عناصر الفرقة الامنية الخاصة التابعة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، قبل مغرب اليوم من توقيف لصين داخل سوق سيدي ميمون بالمدينة العتيقة، مباشرة بعد سرقة سائحة اجنبية قرب مسجد الكتبية.

وتم توقيف المعنيين في حالة تلبس ببيع الساعة اليدوية داخل جوطية سيدي ميمون بالمدينة العتيقة لمراكش، حيث تم اقتيادهما إلى الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة المعاش لتحرير محضر بالإيقاف قبل إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أحل تعميق البحث.

وتعرف مدينة مراكش مؤخرا حملات تمشيطية بمحيط المؤسسات السياحية والتي تعرف توافد السياح الاجانب، تنفيذا لتعليمات والي امن مراكش سعيد العلوة، من اجل حماية السياح الوافدين على المدينة الحمراء.

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