رغم إيقاف الكاف.. جريشة مستمر فى التحكيم

هبة بريس ـ رياضة

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 شهور، لن يؤثر على استمرار جريشة فى إدارة مباريات كأس العالم للشباب ببولندا حاليا.

وكان الاتحاد الأفريقى “كاف” أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1 .

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد اختار جهاد جريشة والحكم المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتى أنطلقت فى بولندا 15 مايو، وتستمر حتى 15 يونيو المقبل.

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