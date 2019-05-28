“إسرائيل” تعترف: هناك حصانة لمن يقتل فلسطينياً

هبة بريس ـ متابعة

عترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بوجود قرارات سياسية عالية المستوى تمنح الحصانة الكاملة لجنود جيشها الذين يقتلون الفلسطينيين وتدعمهم وتوفر الحماية القضائية لهم.

وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي شارون أوفيك في تصريحات صحفية، الثلاثاء: إنّ “أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد في قراره، ولن يتعرض للمساءلة”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، على لسان أوفيك بأنه “بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام”، مبيناً أن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل”.

وفي السياق، أوضح أوفيك خلال مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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