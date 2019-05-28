رئيس الترجي السابق يؤكد تحكم تونس في تعينات الحكام بإفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد سليم شيبوب، رئيس الترجي السابق، في تصريح غير متوقع، أن تونس كانت تتحكم في قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتعيينات الحكام في المسابقات التابعة له.

وقال شيبوب في حوار مع إحدى الإذاعات التونسية: إن مسؤولي بلاده كانوا نافذين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مضيفا: أن تونس كانت تؤثر في تعيينات “الكاف” للحكام في مباريات مسابقتي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال.

ويأتي تصريح شيبوب بعد الجدل التحكيني الواسع، الذي شهدته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة.

وكان جريشة قد ألغى هدفا صحيحا لصالح الوداد، إلى جانب عدم احتسابه لركلة جزاء واضحة للفريق المغربي، بعد اعتراض أحد لاعبي الترجي للكرة أثناء توجهها للشباك، بيده.

وكلام شيبوب، يثير الكثير من التساؤلات، خاصة بعد تأكد انحياز قرارات جريشة لصالح الترجي، وذلك بعد معاقبته من طرف “الكاف” بالإيقاف لمدة 6 أشهر.

وسيدير مباراة الإياب بين الترجي والوداد، يوم الجمعة المقبل، والتي سيحتضنها الملعب الأولمبي برادس، الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي حاول مسؤولو الترجي ابعاده عن قيادة اللقاء، عبر مراسلة الاتحاد الإفريقي، بادعائهم أنه ينحاز للمغرب، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد القاري، مؤكدا أن غاسما يعتبر أفضل حكم في القارة حاليا.

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