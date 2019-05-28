أول إجراء من اتحاد الكرة المصري بعد إيقاف الحكم “جهاد جريشة”

هبة بريس ـ القسم الرياضي

قرر أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد جلسة، غدا الأربعاء، لبحث أزمة إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، بعد قرار “كاف” إيقافه لمدة 6 أشهر.

وقال عزب حجاج، سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحاته لصحيفة “الوطن سبورت”، “حتى الآن لم تصلنا أية خطابات رسمية بشأن الإيقاف، وسيتم دراسة حيثيات القرار الخاص بإيقافه”.

وأضاف أنه “سيتم التواصل مع عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة والمشرف على لجنة الحكام من أجل التنسيق بشأن جلسة الغد ومناقشة الخطوة المقبلة”.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أوقف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر.

وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي

وأصدر الكاف بيانا، أعلن فيه عن قرار لجنة الحكام بالكونفدرالية، بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة “الأداء الضعيف” ، وبذلك، لن يشارك جريشة في إدارة مباريات كأس أمم افريقيا التي ستحتضنها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبلين.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد بعثت أول أمس الأحد، رسالة إلى “الكاف”، تحتج من خلالها على أداء الحكم المصري.

يشار إلى أن المباراة التي جمعت الجمعة نادي الوداد البيضاوي بضيفه الترجي التونسي على أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله لحساب ذهاب نهائي عصبة الإفريقية انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف

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