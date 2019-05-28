الدكالي: الحوار مع طلبة الطب أصبح من طرف واحد

هبة بريس ـ الرباط

قال أنس الدكالي ان الحوار حاليا بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية وطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أصبح حوارا من طرف واحد.

وقال وزير الصحة أنس الدكالي، في جواب عن سؤال حول الإضرابات المتتالية لطلبة الطب، قدمه الفریق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن وزارته ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أجرتا حوارات عديدة واجتماعات مع طلبة الطب من أجل إيجاد حل للأزمة، التزمتا خلالها بتحقيق كل مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الحوار حاليا أصبح حوارا مه طرف واحد فقط.

وأشار الدكالي إلى أن الوزارتين الوصيتين على القطاع، التزمتا خلال اجتماع 12أبريل الماضي بتحقيق مطالب الطلبة المضربين المشروعة، المتعلقة التداريب الاستشفائية والسريرية واعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات، والتي لخصها في تخصيص المستشفيات الجامعية لتداريب طلبة كلية الطب العمومية، عدم السماح لطلبة الكليات الخاصة باجتياز مباريات الداخليين، مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية بتشاور مع الأساتذة والطلبة، استفادة طلبة السنة الخامسة من المنحة والسنة السادسة والسابعة من التعويض على المهام، اشراك الجميع في تنزيل الاصلاح البيداغوجي للسلك الثالث..

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