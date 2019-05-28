1132 مشروعا باستثمار ناهز 800 مليون درهم بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

تخليدا للذكرى الرابعة عشر (14) لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005، والتي تخلد هذه السنة تحت شعار: ”التعليم الأولي رافعة للتنمية المتوازنة وتأهيل الرأسمال البشري” قام والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه رفقة الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت ورؤساء المصالح الخارجية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات جمعوية ومنتخبون من زيارة ميدانية لعدة مشاريع منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الرشيدية.

وتضمن البرنامج، زيارة تفقدية لمركز تصفية الدم والمركز سوسيو تربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الرشيدية، وزيارة المستشفى المحلي 20 غشت بكلميمة والتعاونية النسوية السعادة ومدرسة الامام نافع للتعليم العتيق بتزكاغين، وزيارة وحدة للتعليم الأولي بمدرسة سيدي محمد بن عبد الله بمركز الجرف، وزيارة مكتب الارشاد السياحي والمعلومات السياحية بحاسي الابيض ضواحي مرزوكة، وكذا الاطلاع على مشروع حماية واحة حاسي الأبيض من زحف الرمال وتسليم جرار للفيدرالية السياحية بمرزكة لجمع النفايات الصلبة وسط الكثبان الرملية المعروفة بها المنطقة .

وبمدينة أرفود زار الوفد الرسمي مركز الاستقبال والإدماج الذي يأوي عدد من المسنين المتخلى عنهم، وتعاونية جوهرة أرفود للخياطة والطرز، والتعاونية الحرفية الإبداع في قطاع الصناعة التقليدية .

وكتقييم لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الأولى والثانية 2005-2018، فقد حققت المبادرة نتائج إيجابية بإقليم الرشيدية، حيث تميزت حسب تصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة درعة تافيلالت ازكاغ طارق علي ل”هبة بريس ” بإنجاز 1132 مشروعا وعملية، استفاد منها ما يفوق عن 250 مستفيد ومستفيدة، باستثمار إجمالي ناهز 800 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ552 مليون درهم.

وبخصوص المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، وفي إطار تفعيل برنامج العمل (الشطر الأول) برسم سنة 2019 قال أزكاغ ل”جديد انفو” أنه في إطار البرنامج الأول المتعلق بسد الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجال القروي فهناك خمس مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي والتزويد بالماء الصالح للشرب بتكلفة مالية تناهز 16 مليون درهم،

وفيما يخص البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة سيتم بناء مركز سوسيو تربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز تنجداد بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين و100 الف درهم.

وفيما يخص البرنامج الرابع الخاص بالطفولة المبكرة سيتم تجهيز وإصلاح 34 حجرة دراسية للتعليم الأولي بتكلفة إجمالية تناهز 6.7 مليون درهم .

وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

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