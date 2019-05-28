انتخاب خليل الهاشمي الإدريسي رئيسا جديدا لجمعية أصدقاء كوتنبرغ-المغرب

هبة بريس ـ و م ع

م، يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، انتخاب الكاتب الصحفي السيد خليل الهاشمي الإدريسي رئيسا جديدا لجمعية “أصدقاء كوتنبرغ-المغرب”، وذلك خلال الجمعية العامة لهذه الهيئة التي تضم مهنيين من الكتاب المنخرطين في تعميم القراءة والثقافة والنهوض بهما في المغرب.

ويتضمن برنامج عمل السيد الهاشمي الإدريسي، أحد مؤسسي جمعية كوتنبرغ-المغرب، مواصلة النهوض بالعمل السوسيو-ثقافي من خلال برنامج “مكتبات للجميع”، واتخاذ مبادرات لفائدة الشباب خاصة من خلال برنامج “كيف غيرت القراءة حياتي” والمشاركة في النقاش الفكري من خلال بلورة مواقف فاعلة.

ويشكل تحسين مكانة الجمعية عبر إجراءات منتظمة ودائمة، وإعادة تنظيم الجمعية في إطار مكتب دينامي ومسؤول ومواصلة العمل على تطوير علاقات الجمعيات المغربية مع نظيراتها الفرنسية والسويسرية، جانبا من الأفكار والمبادرات التي سيتم الدفاع عنها خلال ولاية الرئيس الجديد للجمعية.

وإلى جانب السيد الهاشمي الإدريسي، يضم المكتب الجديد للجمعية كلا من السادة محمد برادة (رئيسا فخريا)، وبهية العمراني وفتيحة بنيس (نائبتين للرئيس)، وعبدو موكيت (أمينا للصندوق، ومسؤولا عن البروتوكول) وحسن حبيبي (كاتبا عاما).

كما يضم المكتب الجديد كلا من السادة محمد مباركي ويوسف بنجلون (لجنة المرافعات)، ويونس بنشقرون ويوسف أجانا وعمر جابري (لجنة الكتاب)، ومولاي إدريس العلوي المدغري (اللجنة الثقافية)، وعبد القادر الرتناني (لجنة جوائز كوتنبرغ والمعارض)، وكريمة اليتربي (اللجنة الدولية)، وسميرة سيطايل (لجنة التواصل)، وإدريس الكراوي (لجنة الشؤون القانونية)، وجليل بناني (لجنة الشباب) .

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