ازيلال : طفل يلفظ أنفاسه بسبب غياب المصل المضاد للسعات العقارب

هبة بريس ـ بني ملال

علم ان طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الإثنين، بمستعجلات المستشفى المحلي لأزيلال، بسبب لسعة عقرب تعرض لها بأحد الدواوير بتنانت إقليم أزيلال.

ورغم نقل الطفل بعد تدهور حالته الصحية جراء لسعة العقرب، إلى مستوصف الجماعة ثم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لأزيلال، غير أن غياب المصْل، حال دون أن يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ الضحية.

يتزامن هذا الحادث مع انطلاق موجة الحر والتي كشف بخصوصها وزير الصحة أنس الدكالي أنه تم اقتناء وتجهيز جميع المستلزمات الطبية لمواجهة لسعات العقارب.

الدكالي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، قال إنه لحد الساعة لم تتوصل الوزارة بأي شكايات حول وفيات ناتجة عن لسعات عقارب .

واسترسل الدكالي في التوضيح مشيرا أن الأمصال بدأ توزيعها على المراكز الصحية، منها 2000 مصل وزع مؤخرا ” مستشهدا بالقول “أنا بعيني عاينت توفر أمصال ضد لسعات العقارب في العديد من المراكز الصحية بالعالم القروي”،

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