الكاف يعاقب المصري جهاد جريشة حكم مباراة الوداد والترجي

هبة بريس ـ رياضة

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

وأدار جريشة مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأصدر الكاف بيانا، أعلن فيه عن قرار لجنة الحكام بالكونفدرالية، بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة “الأداء الضعيف”.

وبذلك، لن يشارك جريشة في إدارة مباريات كأس أمم افريقيا التي ستحتضنها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبلين.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد بعثت أول أمس الأحد، رسالة إلى “الكاف”، تحتج من خلالها على أداء الحكم المصري.

يشار إلى أن المباراة التي جمعت الجمعة نادي الوداد البيضاوي بضيفه الترجي التونسي على أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله لحساب ذهاب نهائي عصبة الإفريقية انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف

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