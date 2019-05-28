غرفة التجارة المغربية الكندية ..مولود جديد داعم للجالية المغربية

هبة بريس ـ كندا

يطل على الجالية المغربية المقيمة بكندا مولود جديد، ويتعلق الامر بغرفة التجارة المغربية الكندية (MCCC TO)، وهي مؤسسة كندية لأهداف غير ربحية، مقرها بتورونتو عاصمة كندا الاقتصادية.

وفرضت عدة عوامل ضرورة توطيد السياسات الانفتاحية للمغرب على الصعيد الإقتصادي، والتجاري، والضرائبي من جهة، ورغبة كندا في تنويع شركائها الاقتصاديين، كما ورد على لسان مؤسسي غرفة التجارة المغربية الكندية (MCCC TO).

ويرى المشرفون على ذات الهيأة المغربية الكندية، أن الهدف الأهم هو تشجيع وتسهيل التعاون التجاري بين المؤسسات الكندية، ونظيراتها المغربية، خاصة في محافظة أونتاريو التي تضم القطب الاقتصادي الأهم في كندا، مدينة تورونتو. حيث ستشرف الهيأة على مد الشركات الكندية التي ترغب في اكتشاف الأسواق المغربية، بالخدمات الضرورية لذلك.

كما سيتم مد الشركات المغربية الراغبة في ولوج الأسواق الكندية، بكل المعلومات اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تقريب المفاهيم للطرفين، في كل ما يتعلق بالجوانب المهنية، والثقافية، والاجتماعية، في البلدين، يضيف مؤسسوا ال(MCCC TO).

اما فيما يتعلق بالخدمات التي ستقدمها الهياة المغربية الكندية، فنجد برامج تنمية القدرات، واللقاءات، وتوأمة الشركات بين البلدين، إضافة إلى الدعم في مجال التسويق، كما أنها ستضمن لأعضاءها وللمستفيدين من خدماتها، الإستفادة من نتائج الدراسات التي ستجريها على مختلف الأسواق المغربية والكندية على حد سواء.

ويرجع الفضل في تأسيس ال(MCCC TO)، إلى سيدات الاعمال، خميسة خمسي، ومليكة منير، ونرجس الازرق، وستضم الهيأة مجموعة من الكفاءات المهنية المتنوعة، من محامين، ورجال اعمال، ومحاسبين معتمدين، ومن تخصصات أخرى.

وبهاته المناسبة، عقد أعضاء غرفة التجارة المغربية الكندية، لقاء بمدينة تورونتو مع لجنة تمثل الهيأة العالمية لرجال الاعمال المغاربة المعروفة اختصارا ب “MeM”، المنبثقة عن الكونفدرالية العامة المغربية لشركات المغرب (CGEM).

وتم الاتفاق على منح الغرفة دور السفير بجهة تورونتو، لتنشيط برنامج الCGEM المخصص لمغاربة العالم، للمساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

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