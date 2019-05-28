اعمارة: تسييج 21 قنطرة وتجهيزها بكاميرات مراقبة ب”الأطوروت”

هبة بريس

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، الثلاثاء 28 ماي بالرباط، إنه تم في إطار تعزيز سلامة مستعملي الطرق السيارة بالمغرب، تسييج 21 قنطرة وتجهيزها بكاميرات مراقبة.

وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” شروط الوقاية بالطرق السيارة بالمغرب”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه يتم حاليا في إطار برنامج تسييج القناطر على مستوى الطرق السيارة، الاشتغال على 74 قنطرة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الطرق السيارة بالمغرب، التي يبلغ طولها 1800 كلم، تتوفر على 3 آلاف و50 كلم من السياجات الحديدية و540 كلم من السياجات الإسمنتية.

وكان اعمارة قد أكد السنة الماضية بمجلس النواب أنه سيتم العمل على تسييج القناطر المشيدة على الطرق السيارة حفاظا على سلامة مستعمليها، وذلك في إطار مواجهة “الاعتداءات” بهاته الطرق.

من جهة أخرى، شدد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي آخر حول ” برمجة بناء السدود ” على أن التحدي المطروح بالمملكة يتمثل في بلوغ مستوى من التخزين، على مستوى السدود الكبرى، لتجاوز 30 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه يتم الاشتغال من خلال برنامج يحظى بالأولوية، على الرفع من هذه النسبة.

وبعد أن ذكر بالسياسة العمومية المرتبطة بالسدود، لفت إلى أن برمجة السدود الكبرى تخضع للمخطط الوطني للماء وكذا المخططات الجهوية للأحواض المائية.

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