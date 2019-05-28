كوشنير يزور الرباط لمناقشة خطة السلام الأمريكية

هبة بريس - وكالات

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن وفدا رفيعا من الولايات المتحدة بقيادة كبير مستشاري الإدارة الأمريكية جاريد كوشنير، يزور هذا الأسبوع الرباط وعمّان والقدس لبحث خطة السلام الأمريكية.

وأوضح المسؤول، في حديث لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، أن الوفد يضم كذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك.

وأشار المصدر إلى أن الجولة، تأتي لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة السلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإشراف من صهره كوشنير.

وأكد المسؤول أن الجولة تجري على خلفية الاستعدادات لعقد “ورشة العمل” الاقتصادية المعنونة باسم “السلام من أجل الازدهار” في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل، والتي تعتبر خطوة أولى في إطار خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

ومن المتوقع أن تستمر الجولة حتى 31 مايو، فيما من المقرر أن يصل الوفد إلى القدس يوم 30 مايو.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أردنية أن كوشنير سيزور الأردن الأربعاء المقبل لإجراء مباحثات بشأن خطة السلام الأمريكية.

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