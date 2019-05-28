برلماني استقلالي يسائل العثماني حول “بطالة الشباب”

هبة بريس

ساءل النائب البرلماني عن حزب الإستقلال عبد المجيد الفاسي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول موضوع “بطالة الشباب”.

وقدم البرلماني الاستقلالي، معطيات هامة حول حقيقة الأرقام المقدمة من طرف الحكومة فيما يخص كلا من نسب البطالة في صفوف الشباب المغاربة، وكذا فرص الشغل التي يتم خلقها سنويا، وكيف أن الشباب المغربي وأمام الخطابات والمؤشرات المقدمة من طرف رئيس الحكومة حول أزمة التشغيل والتي هي ناتجة عن اختلال في النموذج التنموي والاقتصادي الحالي وأزمة المنظومة التعليمية، أصبح يمتلك معرفة واضحة بها واكتسب نوعا من المناعة ضد هذه الأرقام، ما أدى به إلى هجر الفعل والفاعل السياسي.

كما أكد الفاسي أن الشغل الكريم بالنسبة للشباب يساوي الكرامة، وأن الحكومة لا يمكنها الدعوة إلى تسجيع المبادرة الخاصة في حين أن الآلاف من الشركات المنشأة من طرف شباب تفلس سنويا ويستمر احتكار الصفقات العمومية وحرمان المقاولات الشابة.

وشددد الفاسي على أن استراتيجية الحكومة لتشغيل مليون و200 ألف شاب في ظل نسب نمو محتشمة، ما هي إلا كلام متجاوز، ما يعطي واقعا مرا وأزمة قسرية.

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