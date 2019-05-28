ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالكؤوس الافريقية

هبة سبور

رفع نادي الزمالك عدد ألقابه القارية إلى 12 لقب قاري ليحتل وصافة أكثر الأندية الإفريقية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية ويفض الشراكة مع مازيمبي ،فيما يحتل الأهلي المصري الصدارة ب 20 لقب.

وإليكم ترتيب أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالألقاب القارية:

1) الأهلي المصري – 20 لقب

2) الزمالك المصري – 12 لقب

3) تي بي مازيمبي الكونغولي – 11 لقب

4) النجم الساحلي التونسي – 9 ألقاب

5) الرجاء المغربي 8 ألقاب

وحصد الرجاء الرياضي 8 بطولات قارية هي ( 3 دوري أبطال إفريقيا – 2 كأس الاتحاد الإفريقي – 2 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الأفرو آسيوية)

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0