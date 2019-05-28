ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالكؤوس الافريقية

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هبة سبور
رفع نادي الزمالك عدد ألقابه القارية إلى 12 لقب قاري ليحتل وصافة أكثر الأندية الإفريقية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية ويفض الشراكة مع مازيمبي ،فيما يحتل الأهلي المصري الصدارة ب 20 لقب.
وإليكم ترتيب أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالألقاب القارية:
1) الأهلي المصري – 20 لقب
2) الزمالك المصري – 12 لقب
3) تي بي مازيمبي الكونغولي – 11 لقب
4) النجم الساحلي التونسي – 9 ألقاب
5) الرجاء المغربي 8 ألقاب
وحصد الرجاء الرياضي 8 بطولات قارية هي ( 3 دوري أبطال إفريقيا – 2 كأس الاتحاد الإفريقي – 2 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الأفرو آسيوية)
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