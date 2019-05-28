قريبا.. إشارات مرور تعتمد على “النية”

هبة بريس - وكالات

تستعد العاصمة النمساوية فيينا، لاختبار نظام ذكي لإشارات المرور الخاصة بالمشاة، بحيث تكون قادرة على جمع المعلومات بشكل تلقائي عن المشاة، اعتمادا على “نيتهم” الوقوف أو عبور الطريق.

وأوضح “معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية” الخاص بجامعة غراز بالنمسا، أن النظام الجديد بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحوّل له اللون الأحمر إلى الأخضر ليتمكن من المشي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط على زر الانتظار.

ويستخدم النظام، الذي طوره باحثون نمساويون على مدار عامين، كاميرات مثبتة على إشارات مرور المشاة، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر المخصص لهم، بمسافة تتراوح بيم 5 إلى 8 أمتار.

وبعدها، يستخدم النظام خوارزمية “في غضون ثوان” لتحديد ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.

ويعتمد النظام على نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة الانتظار.

ووفقا للباحثين، فإن النظام الجديد يهدف إلى تقليل أوقات الانتظار أمام إشارة المرور.

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