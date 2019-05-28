أكادير .. حجز أزيد من نصف طن من المخدرات ‎

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على إثر معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” بأكادير، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ،صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي، من توقيف أب وابنه يبلغان من العمر 47 و19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة للمراقبة بالسد القضائي المنصب بمدخل مدينة تيكيوين، على متن شاحنة كبيرة لنقل البضائع قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي أخضعت لها الناقلة عن حجز 575 كلغ من صفائح مخدر الشيرا، علاوة على هواتف نقالة.

إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية أظهرت أن لها صلات بقضية حجز شحنة من مخدر الشيرا تزن ( 500 كلغ )، سبق وأن تم ضبطها يوم الأحد الماضي من قبل عناصر الشرطة القضائية على متن سيارة خفيفة بإحدى باحات الاستراحة بمنطقة إمنتانوت، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية محليا ودوليا.

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