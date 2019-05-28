الملك يهنئ رئيسة جمهورية إثيوبيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة سهلى ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيسة سهلى ورق زودي عن أصدق التهاني والمتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب الإثيوبي الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، “بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية مبنية على التقدير المتبادل والتعاون المثمر”، مؤكدا جلالته للرئيسة الإثيوبية حرصه الوطيد على مواصلة العمل سويا معها ومع حكومة بلدها “من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة نموذجية تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، وتسهم في تحقيق وحدة قارتنا الإفريقية واستقرارها وازدهارها”.

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