منظمة الصحة العالمية: “إرهاق العمل” ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض

هبة بريس - وكالات

صنفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة “الإرهاق المهني” أو “الإعياء المهني” ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي.

وتم اتخاذ القرار خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها هذا الثلاثاء.

و في آخر تحديث لبيانات الأمراض والاصابات في جميع أنحاء العالم، تعرف منظمة الصحة العالمية “الإرهاق” بأنه “متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل ولم تتم إدارتها بنجاح”.

ويبدو أن المتلازمة تتميز بثلاثة أبعاد وهي: مشاعر استنزاف الطاقة أو استنفادها، تجاوز المسافة العقلية عن الوظيفة أو وجود مشاعر السلبية أو السخرية المتعلقة بعمل الشخص، وتقليل الفعالية المهنية.

ويعتبر التصنيف أن “الإرهاق” أو الإعياء” المهني يشير تحديدا إلى ظواهر في السياق المهني ولا ينبغي تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة.

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