رضا الجعدي مطلوب بقوة في الدوري الإسباني

هبة سبور

كشف موقع تليكوم سبور الروماني أن المحترف المغربي ولاعب نادي دينامو بوخاريست رضى الجعدي بات مطلب ملح للعديد من الأندية في إسبانيا والتي ترغب في التعاقد معه في هذا المركاتو الصيفي.

وحسب نفس المصدر فاللاعب مطلوب بقوة في نادي مالقا الذي يلعب له الحارس الدولي منير المحمدي، وذلك بعدما بصم على أداء رائع مع الفريق الروماني الذي إنتقل إليه في المركاتو الشتوي الماضي.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 سنة هو الشقيق الاكبر للاعب نبيل الجعدي والذي يلعب أيضا في نفس الفريق، وسبق لرضا ان حمل ألوان أندية ميشلين ،ورويال أنتريب وكلوب بروج ، ستاندار دو لييج في بلجيكا قبل الإنتقال في المركاتو الشتوي إلى دينامو بوخارست الروماني .

وخاض رضا الجعدي هذا الموسم 14 مباراة نجح في تسجيل هدف ،ويرتبط اللاعب مع الفريق الروماني بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2021،وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 350 ألف دولار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0