قطاع طرق بأيت ملول يقتلون شاب من أجل دراجته النارية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتزت مشاعر ساكنة عمالة انزكان أيت ملول ، مساء أمس الاثنين ، بعد تداول خبر مقتل شاب كان في طريقه الى بيت عائلته للافطار كعادته ، قبل أن يتربص به قطاع طرق ، ويوجهون له ضربات قاتلة من أجل سرقة ” دراجته النارية ” .

الواقعة المؤسفة ، اعقبها إستنكار كبير من ساكنة انزكان أيت ملول ، خصوصا منطقة القليعة التي تتصدر مناطق المغرب من حيت مستوى ” الجربمة” ، فقطاع الطرق ، لاذو بالفرار ، تاركين شاب ذو الثالثة والعشرين من عمره قبيل إفطار مساء يوم أمس الاثنين، مضرج في دمائه، بعد تعرضه لثلاث طعنات غادرة على مستوى القلب والكتف والعنق ليفارق الحياة بعين المكان.

الجريمة البشعة استدعت حضور عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة رفقة عناصر التشخيص القضائي لسرية انزكان وسيارة نقل الأموات ليتم نقل جثة الهالك الضحية لمستودع الأموات بمستشفى المحلي

في حين أن والدة الشاب المقتول دخلت في حالة هستيريا بمستشفى انزكان ، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا للتعرف على هوية الجناة.

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