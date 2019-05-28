الملك: “متمنياتي لشعب أذربيجان الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس علييف عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بموفور الصحة والهناء، ولشعب أذربيجان الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء، تحت قيادته النيرة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإني إذ أثمن ما يجمع بين بلدينا من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا”.

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