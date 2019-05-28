شرطة الحاجب تعتقل شابا تسبب لعشيقته القاصر في عاهة مستديمة

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن مفوضية الحاجب وبتنسيق مع درك بودربالة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة يشتبه تورطه في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى عاهة مستديمة لفتاة قاصر على مستوى الوجه، منتصف شهر ماي الجاري، بحي عين خادم بمحاذاة حي أقشمير وسط مدينة الحاجب.

وبحسب مصادر خاصة لـ “هبة بريس” فإن المشتبه فيه المسمى ” ي ـ أ ” تم اعتقاله أول أمس الأحد، قرب منزل والده بتعاونية سيدي جعفر بمركز سوق الكور التابع ترابيا لجماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تقدمت بشكاية مباشرة لدى مصالح الشرطة بالحاجب، وصرحت أنها تعرضت للضرب والجرح من طرف شخص مجهول بعد عملية الخطف ومحاولة الاغتصاب تحت جنح الظلام وفي مكان خالي من المارة.

وأشارت مصادرنا، أنه بعد توقيف المشتبه فيه، صرح أثناء الاستماع اليه في المراحل الأولى في محضر قانوني أنه يعرف ضحيته جيدا وتربطه بها علاقة غرامية لسنوات، وقع الحادث بعد نشوب خلاف بينهما في جلسة غرامية قرب عين خادم، وتراجعت الضحية عن أقوالها السابقة في الشكاية، وذلك أثناء عملية المواجهة بينهما.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بمفوضية الأمن بالحاجب تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، لتعميق البحث معه لمعرفة ظروف ملابسات الحادث.

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