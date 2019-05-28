رئيس النمسا يقيل رسميا حكومة المستشار سيباستيان كورتز

هبة بريس - وكالات

أقال رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين ،الثلاثاء 28 ماي،رسميا حكومة البلاد التي يرأسها سيباستيان كورتز، وذلك بعد تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء النمساوية الرسمية ، أقال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين حكومة البلاد بقيادة المستشار سيباستيان كورتز بعد تصويت بسحب الثقة عنه وعن حكومته أمس الاثنين في المجلس الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) .

وفي الوقت ذاته ،أصدر الرئيس النمساوي توجيهاته إلى وزير المالية هارتفيج لويغر، الذي أصبح نائبا مؤقتا للمستشار قبل أسبوع، بالقيام بأعمال الحكومة حتى تعيين رئيس مؤقت للسلطة التنفيذية ، والذي سيبقى في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة ،التي من المتوقع إجراؤها في شتنبر القادم .

وتولى سيباستيان كورتز ،البالغ من العمر 32 عاما ، منصب مستشار النمسا منذ دجنبر 2017 ورئيس حزب الشعب النمساوي منذ ماي 2017.

وصوت المجلس الوطني النمساوي، أمس الاثنين ، لصالح قرار حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورتز وحكومته على خلفية “الفضيحة السياسية “الناجمة عن نشر شريط فيديو يعود الى نحو سنتين ظهر فيه نائبه السابق، هاينتس كريستيان شتراخي، وهو يتفاوض مع امرأة ناطقة باللغة الروسية على منح صفقات عقارية ضخمة في النمسا مقابل الدعم الإعلامي لحملة حزب الحرية النمساوي في انتخابات 2017 .

وحظي هذا القرار بدعم أغلبية أعضاء المجلس الوطني وصوت لصالحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (52 نائبا) وحزب الحرية النمساوي (51 نائبا) وحزب “ييتسط” (الآن) ، الذي يمثله 7 نواب، ليصبح هذا القرار سابقة الأولى في تاريخ البلاد الجديد، منذ تأسيس جمهورية النمسا في عام 1945.

وإثر هذا القرار ،أكد المستشار المقال سيباستيان كورتز للرئيس النمساوي فان در بيلين أنه مستعد لنقل السلطة بلا عراقيل لحكومة مؤقتة ودعم عملها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0