فاس.. وفاة شاب بمستشفى الأمراض العقلية ابن الحسن في ظروف غامضة

ع محياوي – هبة بريس

أقدم شاب يبلغ من العمر 34 سنة المسمى قيد حياته ” ر – أ “، متزوج وأب لطفلين، على الانتحار في ظروف غامضة داخل مستشفى الأمراض العقلية والعصبية والنفسية ابن الحسن بفاس، ليلة الأحد / الإثنين 26 – 27 ماي الجاري.

وبحسب مصادر ” هبة بريس”، فالهالك ينحدر من مدينة الحاجب، سبق و أن سقط عمدا من سطح منزله بحي عين سيحند بعدما أقدم على محاولة الانتحار، وتعرض خلالها للكسر على مستوى رجله قبل دخوله لمشفى الأمراض العقلية بفاس.

وقد تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى الغساني لأجل التشريح الطبي لتأكيد فرضية الانتحار.

وقد جرى دفن جثمانه يوم أمس الإثنين، بعد صلاة العصر بمقبرة المدينة شرق مدينة الحاجب، في موكب مهيب حضره أفراد عائلته والجيران وعدد من ساكنة المدينة.

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