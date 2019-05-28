خبث الاعلامي التونسي : قناة رسمية تصف كاسما بحكم المغرب

ادريس دحني - هبة بريس

يواصل التونسيون الضغط عبر جميع القنوات الممكنة من اجل التأثير على الكاف وحكم نهائي دوري الأبطال لخدمة مصالح الترجي ولو على حساب العلاقات المغربية التونسية المتجذرة عبر التاريخ .

الاعلام التونسي دخل بدوره في مستنقع قذر بحيث نصب نفسه كمحامي شرس عن الترجي التونسي وأصبح يستعمل جميع الطرق المشروعة منها وغير المشروعة من أجل تجييش الجمهور والضغط على الاتحاد الافريقي ، كما فعل عقب مباراة ذهاب نهائي الموسم الماضي لدوري ابطال إفريقيا بين الترجي والأهلي والذي آلت نتيحته لفائدة الأخير بثلاثة أهداف لواحد، حيث أقام مسؤولو الترجي ومعهم الاتحاد التونسي الدنيا ولم يقعدوها بسبب الأخطاء التحكيمية للحكم الجزائري بوعلام شارف في المباراة وإساءته استخدام الفار مما تسبب في توقيف مهاجم الأهلي وليد أزارو، وتوقيف حكم المباراة الذي تم سحب اسمه من لائحة الحكام الذين شاركوا في الموندياليتو ،مما شكل ضغطا هائلا على الأهلي، تسبب إيابا في الفوز بثلاثية ليحسم بها اللقب القار ، بعدما اعتبر الاتحاد التونسي ملف الترجي ملفه الخاص ودافع عن الفريق بشراسة وبخبث أيضا .

وفي الوقت الذي لابد فيه من الإشارة إلى أن علاقات الحكم جهاد جريشة بالترجي مشبوهة، بحيث انه ليس من الصدف أن يدبر مباراتي الترجي الأخيرتين خارج ملعبه في دوري الابطال أمام كل من شباب قسنطينة الجزائري والوداد الرياضي المغربي ، وليست صدفه ان يمهد للترجي الطريق نحو اللقب بعد أن منح له ضربة جزاء خيالية أمام قسنطينة في إياب الربع نهائي دون إغفال وهل هي قراراته المشبوهة في مباراة الوداد ، – في هذا الوقت – قامت قناة عمومية تونسية بوصف غاساما بحكم المغرب واتهمته بخدمة مصالح الكرة المغربية واهداء الوداد لقب دوري الأبطال سنة 2017 .

ولو أن الاعلام المغربي رد على تاريخ الكولسة التونسية في الكاف فسيحتاج سلسلة طويلة جدا من سليم علولو و سليم شيبوب إلى طارق البشماوي ربما تفوق عدد حلقات المسلسلات المدبلجة ، بحيث أن تاريخ التونسيين مع التحكيم أسود حالك .

وختاما من حق الترجي والتونسيين الدفاع عن حظوظهم في التتويج باللقب لكن ليس على حساب سمعة كرة القدم المغربية ودماء المشجعيين الوداديين الذي يتم تجييش الجماهيير ضدهم بدعوى أن جمهور الترجي تعرض للاعتداء في المغرب رغم أنه لم تسجل أي حالة اعتذاء جسدي باستتناء بعض الحوادث المتعلقة بمشحانات بين الجماهير المنتمية للاطرات في الوقت الذي يشيد به اللاعبون والمدرب التونسي بكرم ضيافة المغاربة وحسن استقبالهم .

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