إطلاق نار في مدرسة أجنبية بالكويت

هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الكويتية، إن إطلاق نار وقع في مدرسة أجنبية بمنطقة “حولي” الواقعة جنوب العاصمة الكويت الإثنين 27 ماي، أثناء حفل تخرج، دون وقوع أي إصابات.

ونقلت صحيفة (الرأي) المحلية، الثلاثاء، عن وزارة الداخلية، تأكيدها وقوع حادث إطلاق نار في منطقة “حولي”، مشيرة إلى أنه بعد توجه رجال الأمن إلى موقع الحادث تبين أن إطلاق النار وقع في إحدى المدارس الأجنبية أثناء حفل تخرج طلبتها.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن “إقدام 12 شخصا غير مدعوين على اقتحام مكان الحفل والتهجم على حراس المؤسسة، مما دفع أحد حراس الأمن إلى إطلاق الرصاص لفض الاشتباك، الشيء الذي دفع مقتحمي الحفل إلى الفرار”.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.

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