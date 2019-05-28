توقيف مشجع رجاوي عرض “وداديين” للاعتداء والسرقة

هبة بريس

علم من مصادر أمنية، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أوقفت، اول أمس الأحد 26 ماي الجاري، مشتبها فيه ينتمي إلى أحد فصائل مشجعي فريق الرجاء البيضاوي، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض أحد مشجعي فريق الوداد البيضاوي للضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالاعتداء على الممتلكات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تعرض الضحية الذي ينتمي إلى إلترا فريق الوداد البيضاوي لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، مقرون بالاستيلاء على مجموعة من وسائل التشجيع التي تخص فريقه، قبل أن تقود الأبحاث المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم الذين شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تم توقيف أحدهم بمنزله بنطاق نفوذ أمن الحي المحمدي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المساهمين والمشاركين.

وفي المقابل، أكدت نفس المصادر أن فرق الشرطة القضائية على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء تواصل أبحاثها الميدانية لتحديد هوية جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية، في أفق ضبطهم وتقديمهم أمام العدالة.

يذكر أن الشخص الموقوف في إطار هذه القضية، يبلغ من العمر 31 سنة، وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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