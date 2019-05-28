حذراف ينضم رسميا لنادي ضمك السعودي

هبة سبور

تعاقد رسميا نادي ضمك الصاعد حديثا للدرجة الأولى السعودي مع المحترف المغربي زكرياء حدراف بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد وبقيمة مالية فاقت 800 ألف دولار.

وتوصل اللاعب بعروض إحترافية من أندية الزمالك المصري، النجم الساحلي التونسي، اتحاد كلباء الإماراتي، والفيصلي السعودي الا أنه فضل عرض ضمك لانه الأنسب له خاصة من الناحية المادية.

و سبق لحدراف أن لعب للدفاع الحسني الجديدي والذي توج معه بكأس العرش ،قبل أن ينتقل مند موسمين إلى نادي الرجاء الرياضي الذي توج معه بثلاثة ألقاب ،كما توج مع المنتخب المحلي بالشان سنة 2018.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0