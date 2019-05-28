طقس الثلاثاء .. استمرار حرارة الطقس بمختلف مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يبقى الطقس، الثلاثاء 28 ماي، حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية و الوسطى، أقصى الجنوب الشرقي و منطقة سوس، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل و الصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وأحيانا بالواجهة المتوسطية .

وسيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس خلال الزوال، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة، جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال وأحيانا من الشمال الغربي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و21 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وداخل المنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 31 و 36 درجة بكل من السايس واللوكوس وداخل منطقة طنجة والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية و الوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 37 و40 درجة بسهول تادلة وأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ومؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان ليلا ما بين رأس تفلناي ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0